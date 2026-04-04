Европу самокритично обвинили в «закладывании бомбы» под НАТО

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обвинил европейцев в том, что они сами, не инвестируя в оборону своих стран на протяжении десятилетий, заложили бомбу под НАТО.

Существование военного альянса, по его словам, напрямую зависит от солидарности между членами НАТО.

«Это требует боеготовых и хорошо оснащенных ВС, - написал министр обороны в соцсети X. - В том числе в мирное время».

Однако это оказалось «слишком большой просьбой» для союзников в Западной Европе.

«После распада СССР "дивиденды мира" были сразу же проедены», - указал Франкен.

Расходы на оборону, как он напомнил, были резко сокращены в пользу мягких политических приоритетов.