Европу самокритично обвинили в «закладывании бомбы» под НАТО
Министр обороны Бельгии Тео Франкен обвинил европейцев в том, что они сами, не инвестируя в оборону своих стран на протяжении десятилетий, заложили бомбу под НАТО.
Существование военного альянса, по его словам, напрямую зависит от солидарности между членами НАТО.
«Это требует боеготовых и хорошо оснащенных ВС, - написал министр обороны в соцсети X. - В том числе в мирное время».
Однако это оказалось «слишком большой просьбой» для союзников в Западной Европе.
«После распада СССР "дивиденды мира" были сразу же проедены», - указал Франкен.
Расходы на оборону, как он напомнил, были резко сокращены в пользу мягких политических приоритетов.