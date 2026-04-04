Папа Римский резко отреагировал на слова главы Пентагона об Иисусе

Папа Римский Лев XIV заявил во время традиционной мессы, что господство «чуждо пути Иисуса Христа». Об этом пишет The New York Times.

США 28 февраля напали на Иран, нанесли удары по школам, правительственным зданиям, спортивным комплексам. В марте американские военные атаковали вузы, музеи, церкви, офисы СМИ, старинные дворцы, порты, аэропорты Исламской Республики.

В ответ КСИР нанес удары по 27 американским базам на Ближнем Востоке. В корпусе заметили, что ракетные атаки уничтожили порядка 900 военнослужащих США, нанесли ущерб ключевым объектам военной инфраструктуры.

На фоне тяжелых потерь (не признаваемых в США) глава Пентагона Пит Хегсет призвал граждан страны к мольбам о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа».

«Мы знаем, что на протяжении всей истории миссия нередко искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа. Следовательно, стоит помнить, что ни в пастырской сфере, ни в социальной и политической сферах не может быть полезным злоупотребление властью», — разъяснил Лев XIV.

Понтифик подчеркнул, что люди склонны считать себя могущественными, когда доминируют, победоносными, когда уничтожают равных себе, великими, когда их боятся.

«Напротив, как истинный Бог и истинный человек Христос предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви», — констатировал священнослужитель.

Ранее Лев XIV, комментируя резкие слова Хегсета об иранцах, процитировал Библию: «Хотя вы много молитесь, я не буду слушать: ваши руки полны крови». Он добавил, что христианство нельзя использовать для оправдания войны.