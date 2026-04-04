Охрана мэра Лондона оставила на улице у его дома набитую оружием сумку

Полицейские, охранявшие мэра Лондона Садика Хана, потеряли сумку со служебным оружием возле его дома. Ее нашел случайный прохожий, разразился скандал, сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Инцидент произошел 31 марта. Сегодня управление лондонской полиции подтвердило, что сотрудники спецохраны потеряли оружие.

«Представитель общественности позвонил в полицию после того, как обнаружил на улице в южном Лондоне сумку со служебным огнестрельным оружием и элктрошокером. Через семь минут после звонка полицейские прибыли на место и забрали вещи, оставшиеся в сохранности», — сказано в заявлении.

Сообщается, что в сумке находились пистолет-пулемет Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер и боеприпасы.

Начато расследование. На данном этапе «предполагается, что сумка была утеряна дежурными офицерами» незадолго до того, как ее обнаружили.

Пять полисменов отстранены от работы на время расследования.