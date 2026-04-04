Разведка США раскрыла прогноз об открытии Ормузского пролива

Разведывательные отчёты США предупреждают, что Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время. Контроль иранцев «над самой важной нефтяной артерией мира» является их единственным реальным рычагом влияния на Вашингтон. Об этом заявили три источника Reuters, знакомые с вопросом.

Вывод разведки говорит, что Тегеран способен продолжать «душить» пролив, чтобы поддерживать высокие мировые цены на энергоносители. Тем самым он оказывает давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот «нашел быстрый выход из почти пятинедельной войны», которая остаётся непопулярной среди американских избирателей.

Аналитики предупреждают, что попытка применить силу против Ирана может стать дорогостоящей и втянуть США в затяжную наземную войну.

«Пытаясь помешать Ирану создать оружие массового поражения, США передали Ирану оружие массового потрясения», — сказал Али Ваез, директор Иранского проекта в Международной кризисной группе.

По словам Ваеза, Тегеран понимает, что его способность управлять мировыми энергетическими рынками через удушающую захватку в проливе «гораздо мощнее, чем даже ядерное оружие».

Ранее источники заявили, что Иран попросил Россию блокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу.