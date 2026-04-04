Посол Украины в НАТО обрадовалась возможному выходу США из Альянса

Посол Украины при Североатлантическом альянсе Алёна Гетьманчук обрадовалась перспективе выхода США из военного блока, о которой заявлял президент Дональд Трамп.

Её слова приводит издание Politico.

«Вместо того чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении Альянса» — заявила дипломат.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает выход США из НАТО. Причиной он назвал отказ Альянса помочь Америке в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал блок «бумажным тигром» и усомнился в том, что союзники могут принести США пользу в будущем.

В Евросоюзе не захотели делать исключений в вопросе членства Украины

Для Украины членство в НАТО по-прежнему остаётся недостижимой целью. На саммите в Вильнюсе в 2023 году Альянс отказался называть сроки приема Киева, а в 2024 году ряд стран прямо заявили, что Украина не вступит в блок до завершения конфликта с Россией.

Выход США из НАТО может кардинально изменить структуру Альянса и потенциально открыть новые возможности для стран, чье членство ранее блокировалось Вашингтоном.