Власти США заложили 152 млн долларов на восстановление тюрьмы Алькатрас

Президент США Дональд Трамп включил в проект госбюджета на 2027 финансовый год пункт о реконструкции тюрьмы Алькатрас, на первый этап которой закладываются 152 миллиона долларов, пишет The New York Times.

© Российская Газета

Согласно информации издания, за последние 60 лет Алькатрас, имеющий статус туристической достопримечательности, не принял ни одного тюремного заключенного. Расположенное на острове исправительное учреждение лежит в руинах. Там нет ни водопровода, ни канализации. Все необходимое для функционирования объекта приходится доставлять на лодках.

В новом бюджетном предложении Белого дома запрашивается 5 миллиардов долларов для Федерального бюро тюрем на улучшение "приходящих в упадок тюремных учреждений" страны. На реализацию первого этапа реконструкции и проект превращения Алькатраса "в современную охраняемую тюрьму" заложено 152 миллиона долларов.

Как отмечает The New York Times, инициатива Трампа не имеет широкой поддержки среди политических элит страны. В подтверждение этого тезиса приводятся комментарии критического содержания от мэра Сан-Франциско Дэниэла Лурье, члена Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатора Скотта Винера, которые единогласно выступили против предложения Белого дома.

Свои планы о восстановлении Алькатраса Трамп озвучил в мае 2025 года. По его мнению, это исправительное учреждение является символом закона и порядка. И он намерен снова начать отправлять туда самых безжалостных преступников.

Тюрьма прославилась строжайшим режимом содержания. Бывшие заключенные называли условия бесчеловечными. Преступники сидели в камерах размерами 2,7 на 1,5 метра и высотой 2,1 метра. Поблажки в виде книг или возможности игры на музыкальных инструментах можно было заслужить лишь трудом и примерным поведением.

Как утверждает Федеральное бюро тюрем, за всю историю Алькатраса ни одному заключенному не удалось сбежать оттуда. Всего было предпринято 14 попыток. Из 36 человек, которые пытались выбраться на свободу, 23 были пойманы, 8 погибли во время побега, еще пятеро числятся пропавшими без вести и, предположительно, утонувшими.

В 1963 году тюрьма была закрыта, поскольку обходилась слишком дорого, а в начале 1970-х превратилась в музей. Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, привлекающая около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.