Семь танкеров со сжиженным газом прошли Ормузский пролив

Несмотря на резкое обострение военной ситуации в регионе Персидского залива, индийским танкерам для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ) удается проходить через стратегически важный Ормузский пролив.

© Московский Комсомолец

Как сообщает издание The Indian Express, седьмым судном, благополучно преодолевшим этот узкий морской коридор, стал танкер Green Sanvi, идущий под индийским флагом. По данным журналистов, в пятницу вечером судно вышло из пролива в восточном направлении, используя маршрут, проходящий через территориальные воды Ирана. На борту Green Sanvi находится около 44 тысяч тонн СУГ — это объем, примерно соответствующий половине суточного потребления такого газа всей Индией.

Green Sanvi стал уже седьмым индийским танкером-газовозом, который смог пройти через пролив с момента начала нынешней эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. При этом ряд других индийских судов — включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и сухогрузы — остаются в акватории Персидского залива и ожидают разрешения на проход.

По имеющейся информации, в ближайшие дни через пролив планируют пройти и другие танкеры с сжиженным газом, в частности суда под названиями Green Asha и Jag Vikram. Успешный проход семи судов свидетельствует о том, что, несмотря на крайне напряженную обстановку, судоходство в этом критически важном для мировой энергетики районе частично сохраняется, хотя и сопряжено с огромными рисками.

Ситуация в регионе резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали полномасштабные военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая столицу Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной ответной операции, атаковав территорию Израиля.

Конфликт стремительно расширился: ударам также подверглись военные объекты США, расположенные на территории нескольких государств региона — в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Таким образом, зона боевых действий охватила практически весь Ближний Восток.