Семь танкеров со сжиженным газом прошли Ормузский пролив
Несмотря на резкое обострение военной ситуации в регионе Персидского залива, индийским танкерам для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ) удается проходить через стратегически важный Ормузский пролив.
Как сообщает издание The Indian Express, седьмым судном, благополучно преодолевшим этот узкий морской коридор, стал танкер Green Sanvi, идущий под индийским флагом. По данным журналистов, в пятницу вечером судно вышло из пролива в восточном направлении, используя маршрут, проходящий через территориальные воды Ирана. На борту Green Sanvi находится около 44 тысяч тонн СУГ — это объем, примерно соответствующий половине суточного потребления такого газа всей Индией.
Green Sanvi стал уже седьмым индийским танкером-газовозом, который смог пройти через пролив с момента начала нынешней эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. При этом ряд других индийских судов — включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и сухогрузы — остаются в акватории Персидского залива и ожидают разрешения на проход.
По имеющейся информации, в ближайшие дни через пролив планируют пройти и другие танкеры с сжиженным газом, в частности суда под названиями Green Asha и Jag Vikram. Успешный проход семи судов свидетельствует о том, что, несмотря на крайне напряженную обстановку, судоходство в этом критически важном для мировой энергетики районе частично сохраняется, хотя и сопряжено с огромными рисками.
Ситуация в регионе резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали полномасштабные военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая столицу Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной ответной операции, атаковав территорию Израиля.
Конфликт стремительно расширился: ударам также подверглись военные объекты США, расположенные на территории нескольких государств региона — в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Таким образом, зона боевых действий охватила практически весь Ближний Восток.