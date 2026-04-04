Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с критикой президента США Дональда Трампа Евросоюза из-за позиции по войне в Иране.

Ее слова приводит телеканал CNN.

«Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от расхождения во взглядах с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны», — сказала Мелони.

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США в Иране завершится «очень быстро». Он отметил, что Штаты завершат ее в течение двух-трех недель. 30 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.