В Евросоюзе не захотели делать исключений в вопросе членства Украины

Для Украины не должно быть исключений в вопросе членства в Евросоюзе. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в эфире украинского телемарафона.

По ее словам, исключения для Украины «не помогли бы ей» и не усилии ее. Напротив, такой сценарий подорвал бы доверие ко всему процессу и членству в будущем, указала она.

«Речь идет о том, чтобы обеспечить вашу готовность, настоящую готовность к сосуществованию, совместной жизни в Европейском Союзе. Украина, присоединяясь к Европейскому Союзу, должна нас усилить, а не ослабить... Когда мы работаем со страной-кандидатом, мы готовим вас как кандидата в процессе преобразования. Нужно все сделать должным образом – процесс преобразования вашей экономики, вашего общества», – сказала Кос.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Она заявила, что Евросоюз не может назвать конкретную дату членства Украины в объединении. При этом фон дер Ляйен добавила, что Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен предоставить стране конкретную дату членства, если действительно хочет видеть ее внутри сообщества.