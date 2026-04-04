Сообщения о поездке нового верховного лидера Ирана в Россию прокомментировали

Дипломатический источник опроверг сообщения о якобы поездке нового верховного лидера Ирана Моджтабе Хаменеи в Россию для лечения. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Хаменеи никогда не был в России, а его ранения не носят серьезный характер и не мешают работе.

Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил, что верховный лидер Ирана находится на родине, но не появляется на публике по понятным причинам. Как утверждает официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи, здоровье Хаменеи в порядке.