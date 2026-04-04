В США пожаловались на обман Ирана и признали неудобный факт

Вашингтону и Тель-Авиву удалось разрушить только лишь наземные объекты, расположенные в Иране. Его ключевой арсенал находится под землей, о чем высказался профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала.

По его словам, в настоящее время ситуация полностью складывается в пользу иранцев.

«Как многие из нас предполагали, <…> конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана», — отметил аналитик, подчеркнув, что территория республики достаточно большая, и основные удары приходятся на наземные объекты.

В то же время основные ответные возможности Тегерана расположены под землей.

Между тем, профессор отдал должное изобретательности и мастерству иранских военных и инженеров.

Как отметил он, Иран «очень умно, с большим расчетом и стратегическим мышлением» возвел свои главные объекты в сети тоннелей. Именно поэтому, если американо-израильские силы решатся нанести удар по входу в тоннель, то это еще не значит, что сам военный объект будет поражен. Приводя свои доводы, Постол уточнил, что это реальная проблема, с которой Израиль и США продолжат сталкиваться в будущем.

«Это подземные тоннели просто невозможно уничтожить», — признал эксперт.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном ради того, чтобы получить контроль над всей ближневосточной нефтью. Получение контроля над этим ресурсом, по словам аналитика, позволит Вашингтону «сохранить удушающую хватку на всей мировой экономике».