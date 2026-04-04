Reuters узнал о риске роста влияния Ирана после удара США и Израиля

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана вместо ослабления режима способна привести к росту его влияния во всем ближневосточном регионе. Главный козырь Тегерана — не ядерное оружие, а способность перекрывать ключевые морские пути, сообщает Reuters со ссылкой на отчёты американской разведки.

Как отмечают источники агентства, иранское руководство убеждено: контроль над Ормузским проливом — это «единственный настоящий рычаг давления на США», и отказываться от него они не намерены. Разведка пришла к выводу, что попытка уничтожить военную мощь Ирана может дать обратный эффект — продемонстрировать всему миру, насколько эффективно Тегеран способен угрожать глобальным поставкам энергоносителей через эту узкую горловину. Эксперты, опрошенные Reuters, прямо заявили: возможность Ирана душить танкерный трафик «гораздо эффективнее, чем ядерное оружие».

При этом Пентагону стоит серьезно взвесить риски. Гипотетическая операция по захвату контроля над проливом — не прогулка. Иранские войска, как предупреждают аналитики, способны наносить удары по американским силам ракетами и беспилотниками, запуская их из глубины своей территории, оставаясь при этом неуязвимыми для быстрого ответа. Собеседники Reuters также подчеркивают, что Тегеран вряд ли согласится открыть пролив в обозримом будущем, цепляясь за свой главный козырь.