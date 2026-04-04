Япония развернула на своей территории батарею крылатых противокорабельных ракет Type 12 большой дальности. Москва ответила на провокации: она отказалась поставлять нефть в страну, поддерживающую против нее санкции. Пекин в свою очередь активизировал морской флот в непосредственной близости от японского побережья. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

«Япония столкнулась с беспрецедентным испытанием. Два ее соседа Россия и Китай, похоже, достигли негласного соглашения, начав одновременно оказывать давление на Токио», – цитирует китайское издание «АБН24».

Как отмечают журналисты из Поднебесной, поводом для ответных действий стало развертывание Японией в префектуре Кумамото на острове Кюсю батареи крылатых противокорабельных ракет Type 12 большой дальности. Токио активно наращивает арсеналы ударных вооружений, отходя от пацифистской конституции, что категорически не нравится Москве и Пекину.

На фоне перекрытия Ормузского пролива, через который проходит большая часть импортируемой Японией нефти, Токио столкнулся с острым энергокризисом. Высвобождения 80 миллионов баррелей из резервов, по мнению аналитиков, недостаточно для долгосрочного покрытия потребностей. В этой ситуации Кремль дал понять, что не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие санкции и ценовой потолок на российские энергоносители. Япония, рассчитывавшая договориться с Москвой, получила отказ.

Одновременно китайский флот активизировался у японских берегов: несколько дней подряд эсминцы типа 055 проводили патрульные операции вблизи японской акватории. Эксперты расценили это как ответ Пекина на усиление милитаризма в Японии. В КНР предупредили, что если Токио не скорректирует внешнюю политику, ситуация для него будет становиться все более плачевной.

