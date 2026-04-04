Сальдо: Киев направляет в Херсон просроченные продукты в качествен гумпомощи
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС, что Киев отправляет в Херсон просроченные продукты в качестве гуманитарной помощи.
«Вместо качественных продуктов под видом гуманитарной помощи в город дано распоряжение доставлять просроченные. Поступок, который в России представить невозможно», — поделился Сальдо.
Он уточнил, что гуманитарные грузы на правом берегу Днепра украинские военные расхищают еще на пунктах пропуска.
Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
1 февраля Сальдо говорил, что жители микрорайона Корабел в подконтрольном украинским властям Херсоне вынуждены готовить еду на временных печах и кострах, установленных и разведенных во дворах домов.
По его словам, в настоящее время в микрорайоне Корабел отсутствуют газ и отопление.
Он подчеркнул, что находящиеся в Херсоне украинские военнослужащие занимают брошенные гражданскими квартиры. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливают в помещениях генераторы и используют их в своих нуждах.
Ранее военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение Херсона.