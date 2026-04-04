В США раскрыли истинную цель Трампа в Иране

Президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном ради того, чтобы получить контроль над всей ближневосточной нефтью. Истинную цель нападения назвал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

По его словам, Трамп хочет завершить начавшуюся с 2003 года кампанию по установлению контроля над всей нефтью ОПЕК и арабских монархий. Он отметил, что получение контроля над нефтью Ирана позволит Вашингтону «сохранить удушающую хватку на всей мировой экономике».

«Причина, по которой они начали конфликт с Ираном, та же, по которой они воевали с Венесуэлой — чтобы Штаты могли решать, кто получит эту нефть из Венесуэлы и кто получит деньги от этих экспортных поставок. Теперь США в одиночку стремятся установить контроль над всей ближневосточной нефтью», — сказал профессор.

Ранее Трамп заявил, что США «могут легко открыть» Ормузский пролив, забрать оттуда нефть и «нажить на этом целое состояние».