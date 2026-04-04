Отец Илона Маска рассказал о желании сына посетить Россию

Эролл Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал о желании сына посетить Россию.

Эролл Маск заявил, что у его сына «чрезвычайно напряжённый график».

«Но Илон приедет в Россию, он хочет этого», — цитирует его РИА Новости.

Он также пообещал обсудить этот вопрос с сыном и узнать его планы на ближайшее время.

Ранее Эррол Маск сказал, что считает российского лидера Владимира Путина очень приятным человеком с хорошей энергетикой.