Отец Илона Маска рассказал о желании сына посетить Россию
Эролл Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал о желании сына посетить Россию.
Эролл Маск заявил, что у его сына «чрезвычайно напряжённый график».
«Но Илон приедет в Россию, он хочет этого», — цитирует его РИА Новости.
Отец Илона Маска рассказал о встрече с Путиным
Он также пообещал обсудить этот вопрос с сыном и узнать его планы на ближайшее время.
Ранее Эррол Маск сказал, что считает российского лидера Владимира Путина очень приятным человеком с хорошей энергетикой.