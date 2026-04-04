Папа римский отверг притязания главы Пентагона на священную войну

В ответ на недавнее заявление министра армии США Пита Хегсета, назвавшего военную кампанию на Ближнем Востоке битвой «во имя Иисуса Христа», понтифик Лев XIV подчеркнул, что стремление к военному превосходству абсолютно чуждо пути, заповеданному Спасителем.

Как пояснил глава Католической церкви, христианская миссия зачастую претерпевает искажения из-за человеческой тяги к власти. В своей проповеди, произнесенной в преддверии Пасхи, он отметил, что люди склонны полагать себя сильными, когда подчиняют других, считать себя победителями, уничтожая равных, и мнить себя великими, когда внушают страх.

Глава Пентагона сослался на Божественный Замысел для оправдания нападения на Иран

Ранее папа уже высказывал неприятие по поводу молитвенных обращений Хегсета, призывавшего к насилию над противниками, которые, по его мнению, «не заслуживают пощады». В своем молебне американский министр просил, чтобы каждый боевой снаряд поражал врагов справедливости и его великой нации.

Комментируя это, Лев XIV заявил, что Всевышний не внемлет молитвам лидеров, развязывающих войны и имеющих «руки, полные крови».