В США признали невиданные последствия после атак на Иран
Экономические последствия операции США и Израиля против Ирана будут «огромными, просто невиданными» для остального мира. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, проблемы от конфликта на Ближнем Востоке уже начинаю проявляться.
«Представьте, что мы все стоим на полу, центр которого вдруг начал проваливаться. Те, кто в середине, уже полетели вниз, но даже те, кто по краям, чувствуют беду», — сказал собеседник агентства.
Джонсон уточни, что с последствиями уже столкнулись страны Восточной и Юго-Восточной Азии, однако регионом все не ограничится.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».