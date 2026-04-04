В США заявили о «катастрофической» ошибке в Иране

США совершили фатальную ошибку, решив использовать против Ирана тактику, которая много раз проваливалась. Об этом заявил бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент.

«Применение тактики смены режима, которая провалилась в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии, было просто рецептом катастрофы. Но именно этого добивались израильтяне. Наблюдать, как израильтяне фактически вынуждают мое правительство действовать, — в этом я не собирался участвовать», — сказал он.

По его словам, война США и Израиля против Ирана в итоге лишь отодвинула эту цель, поскольку власть в Тегеране только окрепла.

17 марта Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США начать военную операцию против Ирана. При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.