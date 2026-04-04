Удар Украины на турецкий танкер с нефтью Altura показал, что НАТО как альянс не способен обезопасить себя от враждебных действий внешних партнеров. Об этом пишут обозреватели Strategic Culture.

По мнению аналитиков, НАТО больше не может дать гарантии безопасности даже своим собственными членам. За атакой Киева стоит часть более широкой схемы, указывающей на практическое разрушение объединения.

Между тем, авторы пишут, что ЧП с судном в очередной раз показало несостоятельность декларируемых положений, поскольку Североатлантический альянс изначально был создан на принципах коллективной обороны.

«Однако, когда интересы государства-члена напрямую затрагиваются действиями субъекта, поддерживаемого самим Североатлантическим альянсом, этот принцип теряет целостность», — говорится в материале.

Эксперты считают, что дело о танкере Altura демонстрирует противоречие, которое впредь будет трудно проигнорировать. Организация уже доказала свою неспособность ограничить действия внешних партнеров в отношении своих же членов.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что нападение на танкер Altura нарушает международное право.

Об атаке неизвестными беспилотниками стало известно утром в четверг, 26 марта.