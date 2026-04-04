Раскрыт способный изменить ход войны США с Ираном сценарий

Судьба пропавшего пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E ВВС США может стать поворотным моментом войны. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Так, успешное спасение обоих пилотов укрепило бы уверенность Вашингтона и могло бы подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к продолжению или даже расширению операции, вплоть до наземного вторжения. В случае, если второй пилот попадет в плен, внутри Штатов может усилиться давление с требованием прекратить удары и перейти к переговорам, в то время как Иран получит мощный рычаг для получения уступок.

Рассматривается и наиболее опасный сценарий: смерть пилота истребителя при захвате или провале спасательной миссии. В таком случае в США может возникнуть запрос уже не на ограниченные авиаудары, а на «карательный» ответ и возможные наземные операции против Тегерана, прогнозирует The Telegraph.

Ранее стало известно, что США организовали спецоперацию по спасению летчиков сбитого истребителя F-15E в Иране. Позднее появилась информация о спасении одного из двух членов экипажа истребителя.