Британцы в тревоге из-за войны в Иране и скачка цен на бензин

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер открыто заявил, что угроза удорожания жизни на фоне боевых действий в Иране вызывает серьезное беспокойство у жителей страны.

«Эта Пасха наступает в момент глубокой тревоги для очень многих. Зарубежные конфликты, внутренние трудности и туманность грядущего тяжелым грузом ложатся на семьи и домохозяйства», - отмечается в распространенном к празднику заявлении главы правительства. Католики, протестанты и часть других христианских конфессий отмечают Пасху 5 апреля.

Стармер подчеркнул, что в подобных обстоятельствах «вера дарует утешение и твердую опору», напоминая каждому, что «надежда способна пустить корни даже в самой неподатливой почве».

В условиях конфликта в Иране усредненная стоимость литра неэтилированного бензина в Великобритании за март поднялась на 0,2 фунта стерлингов (0,3 доллара США), достигнув отметки в 1,53 фунта (2,02 доллара). Данный месячный показатель стал самым высоким за всю историю ведения подобной статистики.

При этом мартовское подорожание дизельного топлива выглядело еще более внушительно: прирост составил 0,4 фунта (0,5 доллара), а цена за литр выросла до 1,83 фунта (2,41 доллара). По прогнозам аналитиков, вызванное значительным удорожанием нефти и газа резкое повышение сумм в счетах за электроэнергию, грядущий рост цен на продукты питания и увеличение процентных ставок по кредитам, включая ипотечные, станут неизбежным продолжением этой цепочки.