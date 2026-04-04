В США поразились реакцией Макрона на слова Трампа о его жене

Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на нападки со стороны главы США Дональда Трампа свидетельствует о растущем раздражении Европы из-за Ирана. Такое мнение высказала газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, французский лидер отличается своим тактичным отношением к Трампу и его непредсказуемому поведению, однако на этот раз он продемонстрировал «поразительное проявление недовольства».

«Оно отражает усиливающееся неповиновение со стороны европейцев, которые ранее пытались найти какое-то равновесие между глубокими сомнениями по поводу военной кампании и нежеланием конфликтовать с Трампом» — считает автор.

По его словам, ссора между Макроном и Трампом несет особый налет ожесточенности, поскольку она носит личный характер и касается жены французского президента Брижит.

Ранее Трамп заявил, что супруга Макрона плохо с ним обращается, пошутив, что тот «все еще восстанавливается после удара в челюсть». Глава Франции раскритиковал слова американского коллеги, назвав их неделикатными и неуместными.

Он также призвал средние по размеру державы объединиться против США и КНР.