Украину забыли упомянуть в проекте бюджета США на 2027 год

Украина ни разу не упоминается в проекте бюджета США на 2027 финансовый год. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как следует из 92-страничного документа, одной из целей проекта является искоренение мошенничества, растрат и злоупотребления при оказании США иностранной помощи, а также обеспечение гарантий, что «каждый доллар налогоплательщиков делает американцев более безопасными, сильными и процветающими».

В конце 2025 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2026 год в 901 миллиард долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины. Уточнялось, что оборонный бюджет на 2026 год составит на восемь миллиардов больше, чем запрашивала администрация Трампа.