Иран открыл Ормузский пролив для одного вида судов

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарную помощь.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив», - говорится в публикации агентства.

Как сообщала ранее Al Jazeera, в Исламской Республике создали новую систему навигации для судов, проходящих через пролив. Тегеран делит страны на три категории по уровню их отношений с Ираном: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Судам из «враждебных» государств будет закрыт доступ к проливу. Суда «нейтральных» стран будут обязаны платить высокие сборы за проход, а «дружественные» страны смогут использовать пролив без ограничений. Авторы материала отмечают, что практически все арабские государства Персидского залива Тегеран отнес к категории «нейтральных» или «враждебных».

Ранее Иран предложил создать «Ормузский пакт», регулирующий использование пролива другими государствами. С таким заявлением выступил глава информационного совета правительства Эльяс Хазрати. Сейчас этот район свободно пересекают танкеры стран, дружественных Ирану, включая Россию, КНР, Индию, Ирак и Пакистан. В Тегеране заявили, что в текущих условиях можно создать региональный и международный механизм.

Ормузский пролив это критически важный маршрут для мировой торговли. Через него транспортируется до трети всего сжиженного природного газа и почти четверть всей нефти. С началом американо-израильской операции против Ирана Тегеран заблокировал пролив. Это вызвало резкий рост цен на газ и автомобильное топливо на мировых рынках.