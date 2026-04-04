Карлсон объявил о гибели американской империи из-за Ирана

События, разворачивающиеся вокруг Ирана, символизируют крушение американской империи. Однако это вовсе не означает конца Соединённых Штатов. Такую точку зрения в своей программе на платформе Х озвучил американский журналист Такер Карлсон.

«То, что происходит в Иране, это конец американской империи в том виде, в каком мы её понимаем. И это печально. Ой-ой, империя умирает. Но это не конец Соединённых Штатов», - заявил он.

Карлсон убеждён, что крах американской империи в её привычном обличье неизбежен. США больше не смогут удерживать статус глобального лидера и мирового жандарма, диктовать всему миру свою волю и менять неугодные режимы. Именно в Иране та практика, которая многим не нравилась, но к которой все привыкли, дала сбой. При этом журналист во многом солидарен с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что некоторое время назад их отношения, казалось, ухудшились. Как и американский лидер, Карлсон критикует союзников Вашингтона по НАТО, полагая, что они высасывают из Соединённых Штатов все ресурсы. Журналист верит, что сегодня Америке необходимо сосредоточиться на себе и собственном развитии.

«Но это не конец Соединённых Штатов. Это не конец нашего влияния на другие страны, надеюсь, позитивного влияния. Это не конец нашей экономики», - заявил Карлсон. Хотя, по его мнению, экономику страны ожидают тяжёлые времена, США придётся пройти через кризис.

При этом Карлсон считает, что подобная «перестройка» пойдёт государству на пользу. Соединённые Штаты смогут сохранить своё влияние на остальные страны через экономику, культуру и науку.

