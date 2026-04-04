Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы. Об этом сообщает The European Conservative (TEC).

«Венгерский аналитический центр обвинил Украину во вмешательстве в выборы, ссылаясь на то, что он описывает как скоординированную сеть аккаунтов в социальных сетях, формирующую онлайн-дебаты. Это серьезное обвинение», — указано в сообщении.

Отмечается, что причиной враждебности Украины по отношению к венгерским властям стал тот факт, что Будапешт препятствует «полномасштабному участию Евросоюза в украинском конфликте».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией. Он добавил, что через него могла идти работа по созданию «проукраинского правительства» в Венгрии.