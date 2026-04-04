Президент Ирана задал вопрос мировому сообществу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал мировое сообщество определить, кто на самом деле выступает за диалог: Вашингтон или Тегеран. Об этом он написал в соцсети X.

«В тот самый момент, когда я обращаюсь [с открытым письмом] к американскому народу, на главу стратегического совета по внешней политике Ирана совершается покушение, в результате которого погибает его жена», — указал иранский лидер.

На фоне этого он попросил мировое сообщество рассудить, какая сторона конфликта «выступает за диалог и переговоры, а какая — поддерживает терроризм».

Ранее Пезешкиан заявил, что США начали военные действия против Ирана из-за манипуляций Израиля. По его словам, «Израиль теперь намерен сражаться с Ираном до последнего американского солдата и последнего доллара американских налогоплательщиков».