Депутат Рады уличила Европу в желании «зачистить Украину от украинцев»

Страны Запада под красивыми лозунгами фактически зачищают Украину от украинцев. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

Она напомнила, что Европа выделяет Украине деньги не просто так, а в кредит. По ее словам, европейские страны обеспечивают свою безопасность ценой жизней украинцев. При этом страна сталкивается с сумасшедшими демографическими проблемами и полным уничтожением экономики, добавила депутат.

Экс-депутат Рады резко высказался о визите Каи Каллас в Киев

«Давайте банально, я считаю, что без людей страны нет, а если она под кого-то очищается, так скажите откровенно: "Мы вас убиваем под красивым лозунгами, но потому что нам надо освободить землю". Рассказывать о том, как сильно за нас переживают наши западные партнеры и как нас поддерживают, не стоит», — сказала Скороход.

Ранее Верховная Рада сорвала голосование по законопроекту, от которого зависит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро. Принятие документа является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ.