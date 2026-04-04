Раскрыты странности в поведении Каллас во время визита в Киев

Политолог, профайлер и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал кадры с главой евродипломатии Каей Каллас, посетившей украинскую столицу. В разговоре с aif.ru он указал на странности в ее поведении.

По его словам, во время визита в Киев Каллас продемонстрировала три модели поведения одновременно.

«Личный — демонстрация максимальной лояльности Киеву и Западу, институциональный — роль верховного представителя ЕС по внешней политике и стратегический — борьба за влияние внутри уже самого западного лагеря, особенно на фоне её личного конфликта с Трампом», — отметил эксперт.

Профайлер добавил, что Каллас явно была напряжена — в глаза бросается явная усталость и нервная сосредоточенность.

«Возможно, уже все более и более очевидное понимание, что перспективы ее личного благополучия, как и ее собственного электората, крайне туманны», — делает вывод Панкратов.

Ранее газета Junge Welt писала, что Каллас во время своего визита в Киев огорчила украинское руководство новостью об отсутствии прогресса в вопросе выделения кредита для Украины на 90 миллиардов евро. На первый взгляд кажется, что проблемы с предоставлением займа возникли из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако на самом деле ситуация сложнее.