В Иране дали США дерзкий совет после крушения двух самолетов

Иран призвал командующего Военно-воздушными силами (ВВС) США уйти в отставку после того, как два американских самолета были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. Такой совет Вашингтону в соцсети X дали Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Пришло время, чтобы в дополнение к отставкам в армии США командующий ВВС США тоже был добавлен в этот список», — говорится в публикации.

Трамп прокомментировал крушение истребителя США над Ираном

Помимо этого, в сообщении выражаются поздравления войскам ПВО в связи с перехватом истребителя F-15E и штурмовика A-10.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет застал врасплох руководство армии США, уволив начальника штаба Рэнди Джорджа. Кроме того, еще два высокопоставленных генерала США также лишились своих должностей по решению Пентагона.