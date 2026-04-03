Тегеран разработал систему судоходства через Ормузский пролив

Al Jazeera: Иран разделил страны на категории для прохода через Ормузский пролив
Иранские власти разработали систему судоходства для разных стран для прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По информации телеканала, Тегеран разделил все страны на три категории в зависимости от уровня их отношений с Ираном — «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Так, странам из первой группы будет запрещено использовать пролив. Проход судов «нейтральных» стран будет облагаться высокими сборами, а «дружественные» страны смогут свободно проходить через Ормузский пролив.
В Иране сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
Авторы публикации подчеркивают, что Тегеран отнес практически все арабские страны Персидского залива к разряду «нейтральных» или «враждебных». Им либо придется платить высокую цену за проход через пролив, либо они и вовсе не смогут им пользоваться.
3 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что в скором времени Соединенные Штаты смогут легко открыть Ормузский пролив и забрать нефть.
2 апреля глава Белого дома заявлял, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не будут делать это в будущем. Он добавил, что государства, которые не смогут получить нефть с Ближнего Востока, могут купить ее у Соединенных Штатов.
В марте президент России Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц». Российский лидер отмечал, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. При этом, по его словам, полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас невозможно.
Ранее слова Зеленского о готовности разблокировать Ормузский пролив назвали шизофренией.