Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия примет решение об увеличении цен на поставляемый в республику российский газ. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает «Интерфакс».

При этом парламентарий усомнился в том, что до этого дойдет, поскольку между лидерами Армении и России состоялся !очень хороший, эффективный разговор».

2 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все еще продолжает считать нереальным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ.

1 апреля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве Пашинян посетовал на то, что ОДКБ не помогла Армении в Карабахе. Российский лидер возразил на то, отметив, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.