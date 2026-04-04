Трамп захотел вернуть тюрьму для самых безжалостных и жестоких преступников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запросил у американского Конгресса 152 миллиона долларов на попытку превратить «Алькатрас», популярную сейчас туристическую достопримечательность, обратно в тюрьму строгого режима для опаснейших заключенных. Об этом сообщает The New York Times.

План вызвал неоднозначную реакцию в Сан-Франциско, где туризм стал одной из крупнейших отраслей, тогда как остров Алькатрас вырвался в лидеры по любимым туристическим маршрутам. Однако бывшее исправительное учреждение, в котором сидел знаменитый американский гангстер Аль Капоне, находится в плачевном состоянии.

«Там нет водопровода и канализации. Большая часть острова, известного как «Скала», покрыта птичьим пометом. Все необходимые припасы приходится доставлять на лодках», — отмечают журналисты.

Новый проект бюджета Белого дома предполагает выделение пяти миллиардов долларов Бюро тюрем на модернизацию «ветшающих мест заключения» страны. В материалах указывается, что 152 миллиона долларов покроют расходы на первый год реализации. Впрочем, полная стоимость восстановления и повторного открытия «Алькатраса» будет значительно выше.

В прошлом году мэр Сан-Франциско Дэниел Лурье назвал предложение о его превращении обратно в федеральную тюрьму строгого режима «несерьезным». Сейчас, когда ему задали вопрос о выделении бюджетов и возможных планах администрации главы Белого дома, он вновь сослался на те же самые комментарии, указав, что ему нечего больше добавить.

Как сообщалось в июле 2025 года, лидер США Дональд Трамп открыл во Флориде «Алькатрас с аллигаторами» для нелегальных мигрантов. Учреждение рассчитано на 3000 мест и стало крупнейшим центром содержания нелегалов.