Землетрясение в Афганистане погубило семью беженцев, возвращавшихся из Ирана

Землетрясение в Афганистане унесло жизни восьми членов одной семьи беженцев, возвращавшихся из Ирана. Единственный выживший трехлетний мальчик получил травмы и в настоящее время проходит лечение в больнице Кабула, сообщает газета Independent.

"Жертвы, недавно вернувшиеся из соседнего Ирана, погибли в результате толчков в пятницу [3 апреля] вечером. Мохибулла Ниази, сосед, участвовавший в спасательных работах, подтвердил трагическую судьбу семьи", - говорится в публикации.

Заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдулла Фитрат заявил 4 апреля, что общее число погибших в результате землетрясения возросло до 12 человек, еще четыре человека получили ранения. Фитрат также рассказал о разрушениях, отметив, что пять домов были полностью разрушены, а 33 других получили значительные повреждения, что затронуло 40 семей в провинциях Кабул, Панджшир, Логар, Нангархар, Лагман и Нуристан.

До этого сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 6 баллов находился на территории Афганистана, в провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине 207 км, координаты — 36,69 северной широты и 70,76 восточной долготы. Толчки были такой силы, что ощущались в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.