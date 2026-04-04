В Босфорском проливе приостановлено движение судов

Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности двигателя у судна Trackhound, двигавшегося под флагом Барбадоса. Об этом сообщает главное управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от паромного причала Чубуклу. К судну с неисправностью направлены буксиры Kurtarma-5 и Nazım Tur, а также катер KEGM-5.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

2 февраля в Босфорском проливе у 108-метрового сухогруза LADY SHAM, направлявшегося в Болгарию, вышла из строя двигательная установка. Судно было оперативно отбуксировано в безопасное место.

В береговой охране уточнили, что благодаря скоординированным действиям Центра управления движением судов в Стамбуле, а также при сопровождении лоцмана и буксиров KURTARMA-9 и KURTARMA-11, LADY SHAM было благополучно отбуксировано в район якорной стоянки Бююкдере.

Ранее «зомби-танкер» с россиянами на борту несколько дней дрейфовал у Гибралтара из-за поломки двигателя.