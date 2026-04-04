Иран обозначил условия устойчивого мира в регионе

Тегеран считает свое право на мирный атом одним из ключевых условий мира в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник в дипломатических кругах.

Инсайдер заявил журналистам, что Ирану нужен устойчивый мир, а не временное прекращение огня.

«Определенный механизм для поддержания устойчивого мира включает осуждение агрессоров, репарации, материальный ущерб, снятие всех санкции, уважительное отношение к правам Ирана на мирный атом», — заявил он.

Источник уточнил, что прекращение огня неприемлемо для иранской стороны, так как у нее «уже есть горький опыт» в этом вопросе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары иранские власти перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».