В Финляндии испугались ответа России на пролет беспилотников ВСУ через территорию страны
Финские власти должны потребовать от главы Украины Владимира Зеленского прекратить запускать беспилотники через территорию страны для ударов по России. Об этом в соцсети X написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, финские власти не отнеслись к инциденту серьезно.
«Но это явная политическая проблема. Нынешнее руководство Финляндии должно сказать Зеленскому, чтобы он прекратил подобные атаки через финскую территорию», — пишет Мема.
Политик отметил, что в будущем Россия может ответить уничтожением беспилотников прямо над территорией Финляндии и назвал это чрезвычайно опасной ситуацией.
В Финляндии сделали заявление об одном из упавших на территории страны дронов
Ранее основатель движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев раскрыл возможные места запуска украинских дронов по Ленинградской области с территории Эстонии.