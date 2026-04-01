Одна страна решила помочь США открыть Ормузский пролив силой

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив с помощью военной силы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

Отмечается, что страны Персидского залива предпринимают усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие государства открыть водный путь «любыми необходимыми средствами».

Ранее несколько стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ призвали США продолжать военные действия против Ирана. По данным Associated Press, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах выражали мнение, что военную операцию США и Израиля следует продолжать до тех пор, пока в руководстве Ирана не произойдут серьезные изменения или не изменится его политический курс.

В конце марта Соединенные Штаты направили третий авианосец — USS George H. W. Bush — на Ближний Восток. Как отметила WSJ, это создаст там беспрецедентную группировку из трех американских авианосцев одновременно.