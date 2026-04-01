Белый дом анонсировал обращение Трампа к нации по ситуации вокруг Ирана

Американский лидер Дональд Трамп выступит с обращением к гражданам США в связи с военной операцией против Ирана.

Об этом сообщила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Завтра вечером в 21:00 по восточному времени (04:00 мск 2 апреля) США Трамп выступит с обращением к нации с важным обновлением по Ирану», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана продлится ещё две — три недели. По его словам, США завершат операцию независимо от того, пойдет ли Тегеран на сделку с Вашингтоном.