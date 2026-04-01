На Западе сделали мрачный для Трампа прогноз об Иране

Военная операция США против Ирана может лишь укрепить Тегеран, а Вашингтон, напротив, выйдет из противостояния ослабленным. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

В статье отмечается, что чем больше длится конфликт, тем меньше у американского президента Дональда Трампа позитивных вариантов выхода из него. Как указывает издание, операция не принесла стратегических побед Вашингтону, а попытка сменить руководство Ирана лишь сплотила его сторонников.

«В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов», — говорится в публикации.