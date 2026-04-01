Американский лидер планирует прекратить участие США в украинском конфликте. Об этом сообщило издание InfoBRICS. Глава Белого дома попытается избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно – и на Украине, и в Иране.

«Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не выставляя Америку в плохом свете», – сказано в публикации.

Отмечается, что США не могут эффективно управлять двумя конфликтами одновременно. Так Киев стал для американского руководства обузой, отвлекающей внимание от более приоритетных вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее бывший посол Украины в США, заявил, что Вашингтон давит на Киев, чтобы сконцентрировать силы на войне с Ираном. Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что последствия конфликта на Ближнем Востоке невозможно предсказать. Об этом пишет издание 360.ru.