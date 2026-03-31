Баффет назвал сроки применения ядерного оружия в мире
Один из самых известных инвесторов в мире и председатель совета директоров американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт спрогнозировал сроки следующего применения ядерного оружия. Об этом сообщает CNBC.
По мнению Баффета, сегодня мир стал более опасным местом, чем когда-либо, потому что все больше стран получили ядерное оружие. Инвестор предположил, что следующее применение такого оружия произойдет в ближайшие 100-200 лет.
«Я бы сказал, что так или иначе <…> в следующие 100 лет — может быть, 200 лет, кто знает, — что-то произойдет, что приведет к его использованию», — заявил он.
Баффет также добавил, что рост напряженности вокруг Ирана и Северной Кореи также увеличивает риск «катастрофического сценария». При этом инвестор считает, что самой опасной является ситуация, в которой доступ к ядерному оружию получает человек, находящийся в критическом положении.
Ранее Иран заявил о планах выйти из договора о ядерном нераспространении.