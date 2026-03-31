Президент США Дональд Трамп собирается выйти из конфликта на Украине, пишет InfoBRICS. Отмечается, что Трамп «попытается избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране».

© Zuma / ТАСС

«Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина ощущает себя посредником в переговорном процессе по урегулированию конфликта.