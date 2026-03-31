InfoBRICS: Трамп ищет способ выхода из украинского конфликта

RT на русском

Президент США Дональд Трамп собирается выйти из конфликта на Украине, пишет InfoBRICS. Отмечается, что Трамп «попытается избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране».

«Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина ощущает себя посредником в переговорном процессе по урегулированию конфликта.