Папа Римский обратился к Трампу с просьбой

Папа Римский Лев XIV попросил президента США Дональда Трампа закончить военную операцию в Иране. Его слова приводит газета Messaggero.

Понтифик сообщил, что провел разговор с американским лидером и попросил его положить конец войне, выразив надежду, что это произойдет до Пасхи. По его словам, его уведомили, что недавно Трамп заявил о желании прекратить конфликт.