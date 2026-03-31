Трамп назвал условие победы над Ираном

Победа над Ираном возможна при условии извлечения его запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

© Лента.ру

По его словам, он не думал над тем, чтобы объявить о победе над исламской республикой без соблюдения этого условия.

«Я даже не думаю об этом. Просто знаю, что он так глубоко спрятан, что это было очень трудно для кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Ранее Трамп высказался о продолжительности военной операции в Иране.