В Париже удивились словам Трампа о воздушном пространстве Франции

Во Франции выразили удивление комментариями президента США Дональда Трампа об отказе Парижа разрешить пролетать над французской территорией американским самолетам, которые направляются в Израиль с военными грузами. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы удивлены этим заявлением», - говорится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона, которое процитировало агентство.

В офисе французского лидера отметили, что Париж не изменил свою позицию с первого дня конфликта. Свою позицию они подтвердили.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что число закрытых заводов во Франции подскочило на 30% из-за давления со стороны Азии и таможенных пошлин в США. Согласно данным министерства финансов, закрылись около 160 заводов, по сравнению со 121 в 2024 году.

Кроме того,средняя цена на дизельное топливо во Франции выросла до €2,18 за литр. Такая стоимость на дизтопливо – максимальный показатель с 1985 года. По данным издания, в течение последней недели цена на этот вид топлива выросла на €0,08.