Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

Президент Болгарии Илияна Йотова раскритиковала премьер-министра страны Андрея Гюрова за подписание 10-летнего соглашения с Украиной в области обороны. Ее слова передает ТАСС.

Она пожаловалась, что Гюров вместе с главой МИД и министром обороны Болгарии не стали информировать ее о визите на Украину. По ее словам, подписание подобных договоров должно осуществляться полноценным правительством с предварительным обсуждением.

«Гюров недопустимо нарушил диалог между органами власти и продемонстрировал отсутствие соответствующего воспитания. Подписание этого соглашения неадекватно. Это крайне слабый документ, не учитывающий объективные обстоятельства в развитии войны на Украине», — сказала она.

Ранее Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предусматривает продолжение военной помощи Киеву и совместное производство оружия, включая дроны.