Стало известно о просьбе США к странам НАТО

США попросили страны НАТО передислоцировать один из зенитных ракетных комплексов Patriot ближе к Ирану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника одной из стран НАТО.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что США обратились с такой просьбой к властям Польши. Однако собеседник Politico уточнил, что Белый дом отправил эту просьбу всем странам альянса.

«На Польшу не оказывалось никакого особого давления. Этот вопрос был направлен всем союзникам», — рассказал он.

Чиновник также рассказал, что США интересовало два вопроса — отправка Patriot на Украину, а также для защиты объектов НАТО на Ближнем Востоке. При этом собеседник уточнил, что США не намерены использовать установки для защиты Персидского залива.

Ранее министр обороны США заявил, что Пентагон приготовил для Ирана 15 сценариев удара.