Глава евродипломатии не стала называть дату вступления Украины в ЕС

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в объединение. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, присоединение украинской стороны к Евросоюзу зависит от обеих сторон. Каллас добавила, что Киеву необходимо провести реформы, а объединению — сделать все, что от него зависит для вступления Украины.

В марте Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза (ЕС) Марта Кос заявила, что вступление Украины в объединение к январю 2027 года невозможно.

23 марта экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что украинцам придется платить более высокие налоги ради вступления в Евросоюз. Дипломат напомнил, что повышение налогов является обязательным условием получения материальной поддержки от Международного валютного фонда. Евросоюз же, по его словам, выдвигает выполнение этого условия в качестве требования при выделении нового кредита.

Ранее Украина получила полный список требований для вступления в ЕС.